تعرف على أقصر اختبار ذكاء في العالم

يتكون أقصر اختبار في العالم لمعدل الذكاء من ثلاثة أسئلة رياضية فقط، ولا يتطلب وقتًا طويلاً للانتهاء منه، لكن كن حذرًا، فالاختبار صعب جدًا، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وهذا الاختبار، الذي أطلق عليه ”اختبار التفكير المعرفي“، ليس بالأمر الجديد، ولكنه كان في الأصل جزءًا من ورقة بحثية نشرها شين فريدريك، الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في عام 2005، وعادت هذه الورقة إلى الظهور على الإنترنت مؤخرًا.

وكجزء من إجراء البحث، شارك أكثر من 3000 شخص من خلفيات تعليمية مختلفة في الاختبار، وحتى أولئك الذين يدرسون في جامعات أمريكية كبرى مثل ييل وهارفارد كافحوا للتوصل إلى كل الإجابات.

ومن بين جميع المشاركين نجح 17 في المائة فقط من الإجابة على أسئلة الاختبار الثلاثة، وهذا يعني أن 83 في المائة قد يفشلون في الإجابة عليها.

وفيما يلي الأسئلة الثلاثة:

1- يبلغ سعر مضرب وكرة دولار واحد وعشرة سنتات إجمالا، والمضرب أغلى من الكرة بدولار واحد، فكم يبلغ سعر الكرة؟

2- إذا استغرق الأمر من خمس آلات خمس دقائق لصنع خمس أدوات، فكم من الوقت ستأخذه 100 آلة لصنع 100 أداة؟

3- في البحيرة، هناك رقعة من نبات الزنبق، وكل يوم يتضاعف حجم البقعة، إذا استغرق الأمر 48 يومًا حتى تغطي البقعة البحيرة بأكملها، فكم من الوقت تستغرقه البقعة لتغطية نصف البحيرة؟

وهذه كانت الإجابات الثلاثة الأكثر شيوعًا التي خمنها المشاركون، ولكنها في الواقع غير صحيحة.

1- 10 سنتات

2- 100 دقيقة

Advertisements

3- 24 يوما

ويقول البروفيسور فريدريك: ”أي شخص يفكر في الأمر ولو للحظة يدرك أن الفرق بين دولار واحد وعشرة سنتات هو 90 سنتًا فقط وليس دولارًا واحدًا.

والإجابات الصحيحة هي:

1- 5 سنتات

2- 5 دقائق

3- 47 يوم

وإن كنت مازالت في حيرة من كل هذا فقد أوضح Presh Talwalkar ، مؤلف كتاب The Hoy of Game Theory ، كيفية عمل الإجابات الصحيحة على مدونته بعنوان Mind Your Decisions:

1- افترض أن سعر الكرة X، وسعر المضرب دولارًا واحدًا إضافيًا، لذلك تكون التكلفةX + 1، وبالتالي لدينا مضرب + كرة = (X + 1) + X لأنها تكلف معاً 1.10 دولار، وهذا يعني 2X + 1= 1.1، وبالتالي 2X = 0.1، و X=0.05 . وهذا يعني أن الكرة تكلف 5 سنتات والمضرب يتكلف 1.05 دولار.

2- إذا استغرق الأمر من 5 آلات 5 دقائق لصناعة 5 أدوات، فإن الأمر يستغرق من آلة واحدة 5 دقائق لصناعة أداة واحدة (كل آلة تقوم بصناعة أداة واحدة في 5 دقائق). فإذا كان لدينا 100 آلة تعمل معًا إذاً يمكن لكل منها صناعة أداة في 5 دقائق، لذلك سيتم صناعة 100 أداة في 5 دقائق.

3- كل يوم قادم يتضاعف حجم البقعة، ولذلك كل يوم يمضي يعني أن حجم البقعة يزداد بمقدار النصف، وبالتالي في اليوم 47 ستكون نصف البحيرة ممتلئة بالزنبق.