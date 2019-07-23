المجلس العسكري السوداني يصرف 60 مليون دولار لأعمال الحج

أكد عمر مصطفى مدير الادارة العامة للحج والعمرة ان اعمال الحج شهدت تطورا كبيرا وتقدم وان بعثة الحج السودانية من افضل ثلاثة بعثات في النظام الالكتروني حيث اصبحت كل العمليات تتم الكترونيا .

وقال خلال مخاطبته مساء الإثنين بصالة الحج والعمرة بمطار الخرطوم احتفال وداع الافواج الاولى المغادرة جوا من حجاج ولاية الخرطوم انه تم ابرام عقود لرفع مستوى الخدمات والتطوير وبداء الاستعداد لاعمال حج 1440 منذ بداية العام الهجري حيث شهد اعمال كثيرة بالداخل والخارج وعقدت العديد من الورش للتطوير والتجويد والتفاوض مع السلطات السعودية شاكرا للطيران المدني والشركة القابضة وشباب النجدة .

مشيرا إلى أن عمليات الارشاد والتوعية للحجاج هي في جل الاهتمام فقد تم تنفيذ خطة ارشادية عبر الوسائط والمنتديات وفي مجال الرعاية الصحية تم التطعيم والكشف الطبي وارسال الادوية المطلوبة الى السعودية .

وحيا المدير العام المجلس العسكري لما بذلوه من جهد وذلك بصرف 60 مليون دولار لاعمال الحج محييا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا والسفارة بالخرطوم لما قدموه للسودان .

وقال الفريق أول ركن السر حسين بشير مدير شركة مطارات السودان القابضة خلال الاحتفال إننا نعمل في تنسيق تام مع ادارة الحج والعمرة والشركات المساهمة في ترحيل الحجيج مؤكدا انه تم القيام بعدد من الصيانات لراحة الحجاج متوقعا ان يصل عدد الحجاج جوا الى 20 الف حاج .

من جانبه أكد السفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان ان المملكة تقف مع السودان فى السراء والضراء وهذا واجب على المملكة لاخوتنا في السودان مؤكدا استضافة الف حاج هدية من خادم الحرمين تخصص بداية لاسر الشهداء ثم كافة اطياف المجتمع سائلا الله ان يعم السلام والامن والوحدة شعب السودان.