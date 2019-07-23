ملك الموتى يستعيد ذكرياته من كواليس تصوير Game of thrones

استعاد الممثل العالمى فلاديمير فورديك، صاحب شخصية "ملك الموتى – النايت كينج" ذكرياته من وراء كواليس تصوير الموسم الاخير من المسلسل الأسطورى Game of thrones، بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى منذ قليل.

وظهر فورديك، فى الصورة التى نشرها، وهو فى كامل استعداده للشخصية التى يؤديها داخل الاحداث، مستعداً لخوض مشهد، وبجواره أحد طاقم عمل المسلسل.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.