حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بمقديشيو

وذكر راديو (صوت أمريكا) نقلا عن مصادر طبية أن الانفجار أسفر أيضا عن جرح 28 شخصا نقلوا للمستشفيات للعلاج، وكان الانفجار قد وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية متمركزة على الطريق المؤدى الى المطار الدولى بمقديشيو.
ويأتى هذا الانفجار بعد أربعة أيام فقط من اغتيال مسئول كبير بمخابرات حركة "الشباب" المتمردة فى غارة أمريكية.
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