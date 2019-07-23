زيدان يوضح موقف بيل مع ريال مدريد بعد تصريحاته الأخيرة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أنه لم يقصد التقليل من جاريث بيل عندما تحدث عنه مؤخرا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لا يزال في ريال مدريد، وأن إدارة النادي تبحث له عن عروض.

قال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال غدا الأربعاء: " بعض المرات لغتي الإسبانية لاتكون واضحة ، لم أقلل من احترام أي شخص، بيل لم يلعب لآنه من طلب ذلك ، النادي يعمل على إمكانية خروجه لكن حتى الآن هو لاعب مدريدي".

وأضاف: " بيل يتدرب بشكل طبيعي وسنرى ما سيحدث غداً، "قلت إن النادى كان يحاول تسهيل مُغادرة بيل، لا أكثر، واليوم سيتدرب معنا بشكل عادى".

وعن التقارير التى انتشرت برغبة ريال مدريد بمبادلية جاريث بيل مع نيمار نجم سان جيرمان علق زيدان قائلا: " ليس لدي أي فكرة ، لا أعرف أى شيء عن ذلك".

وعن مباراة أرسنال قال: "سنحاول غداً أن نلعب بأسلوب لعبنا المُعتاد، امتلاك الكرة والتركيز أكثر عندما نفتقدها، كما هو الحال دائمًا، سنحاول الفوز في المباراة".

ولقى ريال مدريد خسارة فى أولى مبارياته ضد بايرن ميونخ فى كأس الأبطال الدولية بنتيجة 3-1 .