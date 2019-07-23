كريستال بالاس يرفض محمد النني في صفقة تبادلية مع أرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي كريستال بالاس رفض ضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال، فى صفقة تبادلية مع ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

ويسعى نادي أرسنال منذ فترة كبيرة التعاقد مع ويلفريد زاها نجم منتخب كوت ديفوار ونادي كريستال بالاس قبل انطلاق الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أن نادي كريستال بالاس رفض عرضا من أرسنال بجلب زاها مقابل إعطاء بالاس أحد لاعبيه محمد النني أو كارل جنكينسون بالإضافة إلى إعارة لاعب شاب من الجانرز، ودفع مبلغ مالي.

جدير بالذكر أن محمد النني اقترب من الانضمام إلى وست هام يونايتد بحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإنجليزية الأخيرة.

يُذكر أنّ الننى شارك فى 17 مباراة فقط كبديل مع أرسنال الإنجليزى خلال الموسم الماضى تحت قيادة الإسبانى أوناى إيميرى.

ويفتتح أرسنال مشواره فى الدورى الإنجليزى بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس القادم بملعب "سانت جيمس بارك"، بينما يلعب مع بيرنلى فى الجولة الثانية بملعب "الإمارات"، يوم 17 من الشهر ذاته، قبل أن يصطدم بليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح يوم 24 أغسطس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.