ظريف: إيران ”لا تريد المواجهة“ في قضية الناقلة النفطية

جاء ذلك في تصريح توجّه فيه، ظريف الذي يزور نيكاراغوا، إلى بوريس جونسون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال ظريف للصحافيين في ”ماناغوا“: ”من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 دواننغ ستريت أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد إقامة علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل“.
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