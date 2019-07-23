ظريف: إيران ”لا تريد المواجهة“ في قضية الناقلة النفطية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن ”إيران لا تريد المواجهة“ مع بريطانيا في قضية الناقلتين النفطيتين.

جاء ذلك في تصريح توجّه فيه، ظريف الذي يزور نيكاراغوا، إلى بوريس جونسون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ظريف للصحافيين في ”ماناغوا“: ”من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 دواننغ ستريت أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد إقامة علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل“.