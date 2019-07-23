أسعار النفط ترتفع أكثر من 1 بالمئة بفعل تجاوزات إيران

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.26 دولار للبرميل.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 59 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.22 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، تراجع غرب تكساس أكثر من سبعة بالمئة وفقد برنت أكثر من ستة بالمئة، تحت وطأة المخاوف الاقتصادية وعودة الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك بعد إعصار.
وقال جين مكجيليان نائب رئيس أبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت :"بعض ضغوط البيع الناتجة عن مخاوف الطلب يبدو أنها تبخرت هذا الأسبوع.. المخاوف المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية يبدو أنها أوقفت بعض ضغوط البيع تلك."
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