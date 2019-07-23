عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

بيع عكاز مزود بضوء كهربائي يعود إلى ناجية من حادث السفينة تيتانيك كانت تشير به طلبا للمساعدة من قارب نجاة، مقابل 62500 دولار في مزاد للسلع البحرية في ولاية رود آيلاند الأميركية.

وعقدت دار مزادات غيرنسي المزاد في نيويورك يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس غيرنسي، أرلان إيتينغر، أمس الاثنين، إن العرض الأعلى على عكاز إيلا وايت كان 50 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي أضافتها دار المزاد.

وكان تقدير ما قبل المزاد يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف دولار.

Advertisements

ونقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة ويليامز في ميلفورد بولاية كونيتيكت.

وقال إيتينغر إن بعض أفراد الأسرة اختلفوا على البيع. وتم حل المشكلة قبل المزاد، لكن النزاع ربما جعل المزايدين المحتملين قلقين.

وأضاف إيتينغر أن المزايد الفائز قال إنه كان هناك بالنيابة عن صديق له في بريطانيا.