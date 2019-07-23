وغمرت الأمطار الغزيرة والأنهار التي ارتفع منسوب مياهها مساحات شاسعة من شرق الهند قبل أكثر من أسبوع، وقال مسؤولون اليوم إن 102 لاقوا حتفهم في ولاية بيهار وهو رقم أعلى بنحو 35 شخصا مما قدرته حكومة الولاية يوم الخميس، وفقا لرويترز.
وقال مسؤولون في بنغلادش ونيبال، إن الأمطار الغزيرة في بنغلادش أسفرت عن مقتل أكثر من 47 شخصا في الأسبوعين الأخيرين، فيما لا يزال 120 في عداد المفقودين ويخشى وفاتهم بعد السيول الجارفة والانهيارات الأرضية في نيبال.
وغمرت المياه مناطق في باكستان أيضا.
وفي بنجلادش تشرد ما لا يقل عن 700 ألف نتيجة الفيضانات.
وزاد عدد القتلى بأكثر من المثلين في الأيام الخمسة الأخيرة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد القتلى بسبب السيول في الهند ونيبال وبنجلادش يتجاوز 300 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.