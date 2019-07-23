مايكروسوفت تدفع 26 مليون دولار لانتهاكات قانون أمريكى

كشفت شركة مايكروسوفت عن دفع غرامة قدرها 26 مليون دولار، لمخالفتها قانون "مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية".

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن مايكروسوفت كشركة لم تشارك فى أى ممارسة فاسدة، لكن مجموعة من موظفى مايكروسوفت بالمجر باعوا منتجات مايكروسوفت للبائعين المحليين بسعر مخفض، وقد قام هؤلاء الشركاء بدورهم ببيع هذه المنتجات إلى الحكومة المجرية بأسعار مرتفعة، وقد تم استخدام فرق السعر لرشوة المسئولين الحكومين فى المجر.

وفى رسالة بريد إلكترونى داخلية ذكر رئيس مايكروسوفت براد سميث أن هذه القضية تنطوى على سوء سلوك الموظف الذى كان غير مقبول تمامًا، وأن هذه المجموعة من الموظفين والبائعين تصرفوا بطريقة غير أخلاقية تمامًا.

وقد قامت مايكروسوفت بفصل موظفيها الذين شاركوا فى عملية الرشوة هذه، كما أنهت العقود مع البائعين المعنيين.