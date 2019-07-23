صلاح أحمد آدم : البداية من التمهيدي أفريقياً مفيدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ المدرب العام للهلال صلاح أحمد آدم بأنّ بداية البطولة الأفريقية من الدوري التمهيدي مفيد لدرجة كبيرة، لجهة أنّه سيعطي الفريق إعدادًا قويًا للدور المقبل من المنافسة.

وقال صلاح في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ القرعة جاءت متوازنة، مشيرًا إلى أنّ رايون سبورت الرواندي ليس فريقًا سهلاً وعليهم احترامه.

وأضاف” أعتقد أنّ الوقت بات مقلقًا بسبب اقتراب موعد المباراة إذ تبقى لها أقل من أسبوعين وهذا الأمر يوجب علينا أنّ نستفيد من كل دقيقة في إعداد فريقنا بالشكل المطلوب”.

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وأكّد آدم اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق لتونس، لافتًا إلى أنّ الهلال سيلعب مباريات ودية أمام الصفاقسي، والترجي والأفريقي.

وأعرب مدرب الهلال عن التعاقدات التي أبرمها فريقه في الصيف، مشيرًا إلى أنّها ستحقق النجاح لأنها جاءت برؤية فنية.

وأضاف” لدينا فريق قويّ وقادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد”.