إرتفاع أسعار مواد البناء والكهرباء لأكثر من 20 %

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسواق مواد البناء والكهرباء زيادات واضحة في الفترة الأخيرة فاقت الـ20%.

وقال صاحب مغلق (العمدة) بام درمان الفتيحاب النور عريس أن سعر طن السيخ 3 لينية بلغ 55.000 جنيه و65.000 جنيه بالشيك، وبلغ طن السيخ 4 لينية و5 لينية 53.000 جنيه بالكاش و65.000 بالشيك. أما أسمنت عطبرة،

فبلغ سعر الطن 10.200 جنيه أما لوري الخرصانة 18 متر 9.500 جنيه أما أسمنت ماك وفخر السودان فبلغ سعر الطن 10.000جنيه، وبلغ سعر لوري الرملة الكنجر 18 متر8.000 جنيه , ووصل سعر لوري الطوب الأحمر أربعة آلاف طوبة بمبلغ 6.700 جنيه، أما سعر الطوب البلوك فبلغ 25.000 جنيه من المصانع المحلية أما الطوب البلوك من مصانع الأتراك فبلغ 30.000 جنيه.

وأضاف النور أن هناك زيادة بنسبة 10% للبوهيات و5% لمواد السباكة والأدوات الكهربائية وأشار الى أن هناك ركود في حركة البيع والشراء وعزا تلك الأسباب الى تخوف التجار الموردين من الدولار الجمركي.