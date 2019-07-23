- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم قراراً ألغى بموجبه كل القرارات الجمهورية والوزارية التي تسمح أو تصرح بتصدير إناث المواشي بكل انواعها (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى).
وفيما يلي تورد سونا نص القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
قرارات المجلس العسكري الانتقالي
قرار رقم (285) لسنة 2019م
رئيس المجلس العسكري الانتقالي
بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م وعملاً بأحكام المادة (2/س) من المرسوم الدستوري رقم (8) أصدر القرار الاتي نصه
إلغاء
يلغي العمل بأي قرارات جمهورية أو وزارية سابقة ذات صلة بالسماح أو التصريح بتصدير إناث المواشي السودانية بكل أنواعها إلى خارج السودان (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه. على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة 1440 هـ الموافق اليوم الحادي والعشرون من شهر يوليو 2019م
الفريق أول ركن
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن
رئيس المجلس العسكري الانتقالي
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يلغي القرارات الخاصة بالسماح بتصدير إناث المواشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.