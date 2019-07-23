البرهان يلغي القرارات الخاصة بالسماح بتصدير إناث المواشي

الخليج 365 :

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم قراراً ألغى بموجبه كل القرارات الجمهورية والوزارية التي تسمح أو تصرح بتصدير إناث المواشي بكل انواعها (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى).

وفيما يلي تورد سونا نص القرار:

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

قرارات المجلس العسكري الانتقالي

قرار رقم (285) لسنة 2019م

رئيس المجلس العسكري الانتقالي

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بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م وعملاً بأحكام المادة (2/س) من المرسوم الدستوري رقم (8) أصدر القرار الاتي نصه

إلغاء

يلغي العمل بأي قرارات جمهورية أو وزارية سابقة ذات صلة بالسماح أو التصريح بتصدير إناث المواشي السودانية بكل أنواعها إلى خارج السودان (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه. على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة 1440 هـ الموافق اليوم الحادي والعشرون من شهر يوليو 2019م

الفريق أول ركن

عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن

رئيس المجلس العسكري الانتقالي