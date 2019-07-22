عقوبات أمريكية على شركة صينية بسبب انتهاكها عقوبات إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في كلمة اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنغ رونغ، التي تديرها الدولة بسبب انتهاكها المزعوم للقيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني".
وأضاف في فلوريدا "لقد قلنا إننا سنعاقب أي سلوك يخضع للعقوبات ونحن نعني ذلك".
وتأتي الخطوة وسط تصاعد التوتر بين إيران والغرب، وكذلك بين الولايات المتحدة والصين اللتين استأنفتا محادثات التجارة.
وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وتشوهاي تشنغ رونغ متخصصة أساساً في شراء النفط الإيراني ومقرها بكين. وسبق أن فرضت عليها إدارة أوباما عقوبات في عام 2012، بسبب تعاملاتها مع إيران.
والشركة حالياً وحدة تابعة لمجموعة نام كونج التي مقرها ماكاو، وتسيطر عليها الدولة.
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