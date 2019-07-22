ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالاً مفاداه "ما هي آداب الدفن الشرعية التي يجب اتباعها عند دفن المتوفي؟"، وجاءت الإجابة عليه كالتالي: قالت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إن دفن الميت تكريمٌ للإنسان، ويوضعُ الميت في قبره على شِقِّه الأيمن ويوجه وَجهه لِلقِبلة، ولا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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