فاير فوكس يكشف عن تحديث جديد لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق

كشف متصفح فايرفوكس عن تحديث جديد لحماية المستخدمين من اختراق لبياناتن وهذا بالتعاون مع موقع اختراق البيانات Pwned.

ووفقا لموقع "bleepingcomputer، سيقوم فاير فوكس بمسح أسماء تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين والمحفوظة بالمتصفح لمعرفة ما إذا ظهرت فى أى قائمة للاختراقات، وإذا وجد أن هناك حالة اختراق فسيقوم المتصفح بتنبيه المستخدم ومطالبته بتغيير كلمة المرور الخاصة به.

وعند اكتشاف اختراق بيانات تسجيل الدخول المحفوظة، ستضيف موزيلا رمز التنبيه بجوار ملف تعريف الحساب، وسيؤدي الضغط فوق تسجيل الدخول إلى فتح لوحة فرعية تعرض تنبيهًا بأن "كلمات المرور تسربت أو سُرقت" كجزء من نظام اختراق البيانات.