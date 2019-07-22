كشفت الناشطة ناهد جبر الله عضو تجمع القوى المدنية المنضوي تحت لواء قوى الحرية والتغيير – كشفت عن امتلاكهم لادلة حول الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت بواسطة نظاميين حيث قالت في مقابلة تلفزيونية :(الاعتداءات لا زالت مستمرة بما فيها جرائم الاغتصاب المرتكبة بواسطة نظاميين ونملك الادلة والتوثيق).

وأوضحت جبر الله ان البسئة الحالية والموجودة الموجودة غير امنة للكشف عن الادلة وتقديم المعلومات عن هذه الانتهاكات حيث قالت

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ناشطة بقوى الحرية تكشف عن وجود أدلة موثقة لجرائم اغتصاب ارتكبها نظاميون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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