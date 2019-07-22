التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقصادي المكلف عبد المنعم محمد الطيب، عن بدء صرف مرتبات ومنحة العيد للعاملين بالدولة قبل الثلاثين من يوليو الحالي. Advertisements وقال الوكيل بحسب (إس إم سي) اليوم (الإثنين)، إن الوزارة وضعت الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات في الوقت المحدد. وأشار إلى توفير الدقيق والقمح لكل الولايات، وأضاف أنه لا توجد أي مشكلة في هذا الإطار حالياً. وأكد الطيب، جهود الوزارة لتخفيف المعاناة عن المواطنين وبذل الجهد اللازم لتوفير معاش الناس خلال هذه الفترة التي وصفها بالاستثنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (المالية): صرف مرتبات يوليو ومنحة العيد قبل نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.