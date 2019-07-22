بالفيديو : قوات الدعم السريع تستعين بإيقاع المردوم الشعبي في تدريباتها العسكرية

استخدمت قوات الدعم السريع الموروث الفني الشعبي المحلي المعروف بغرب السودان وذلك خلال التدريبات العسكرية حيث كان الجنود يقدمون مقاطعاً غنائية مصحوبة بالرقصة المشهورة على إيقاع (المردوم). ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي تباينت ردود أفعالهم بين المدح والقدح حيث وصف أحد المتابعين طريقة التدريب بالهرج والفوضى حيث قال :(هرج ومرج وفوضي وشغل بتاع أهالي) بينما أثنى عليها البعض قائلاً:( ممتاز . يذكروني بجيوش القرون الوسطى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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