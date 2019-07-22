التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements تَوَقّعَ مدير شركة المواصلات العامة عثمان إمام، وصول (420) بصاً قبل وبعد فترة عيد الأضحى المبارك لحل مُشكلة المُواصلات بالخرطوم، ونوّه لوصول (180) بصاً الشهر الماضي. وقال إمام حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، ، إنّ الشركة ستستقبل (50) بصاً قبل عيد الأضحى المبارك، فيما تصل بقية البصات تَبَاعَاً عقب العيد، وأكّد جُهُودهم لحل مُشكلة المُواصلات خلال فترة وجيزة. وأضاف أنّ البصات التي ستصل تشمل (200) بص تَمّ شراؤها من السعودية و(220) بصاً من قطر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر لحل ضائقة المُواصلات..الإعلان عن بدء وصول (420) بصاً الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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