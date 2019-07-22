جهاز الأمن ينفي مقتل أحد المواطنين بمكاتبه ويتهم بيان لجنة الأطباء بالكذب

قال جهاز الأمن والمخابرات الوطني إنه يتعرض لكذب ممنهج، يتم من خلاله تضليل الرأي العام، وبث الشائعات، وتمرير الأجندة الرخيصة لضرب أمن واستقرار الوطن، عبر استهداف منظومته الأمنية. ونفى الجهاز أن يكون قد توفي أحد المواطنين بأحد مكاتبه.

وأصدر الناطق الرسمي لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بياناً، على خلفية بيان صدر عن لجنة الأطباء المركزية، تم نشره بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل مواطن بمكاتب الجهاز بمدينة الدلنج بجنوب كردفان بعد اعتقاله ثلاثة أيام وتعذيبه وعلى فرضية هذا الافتراض الذي افترضته هذه اللجنة أطلقت غرضها من البيان الكاذب، وهو أن ممارسات الجهاز ما زالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية.

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وقال بيان جهاز الأمن إن البيان الصادر عن لجنة الأطباء المركزية يثبت حجم الاستهداف الذي يتعرض له الجهاز والكذب الممنهج الذي يتم من خلاله تضليل الرأي العام وبث الشائعات وتمرير الأجندات السياسية الرخيصة، لضرب أمن واستقرار الوطن عبر استهداف منظومته الأمنية.

ونفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحسب الشروق – صحة ما جاء في بيان لجنة الأطباء المزعوم، ويؤكد أن المذكور في البيان “حسن شرف الدين” هو ليس مواطناً مدنياً، وإنما هو نظامي يتبع لقوة نظامية معروفة، وأنه لم يكن معتقلاً بمكاتب الجهاز بالدلنج ولا علاقة للجهاز به.

وشدد الجهاز على أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحسم هذه الأنشطة السالبة والمضرة التي اتخذتها مثل هذه الواجهة الحزبية وسيلة لخدمة أجندات لن تخدمها الحقيقة، وإنما يخدمها الكذب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)