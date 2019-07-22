نهار: قوى الحرية ليس لها الحق في توجيه إرادة الشعب

قال القيادي بتحالف نهضة السودان، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، بقيادة بخيت دبجو، نهار عثمان نهار، إن قوى إعلان الحرية والتغيير ليس لديها الحق في توجيه إرادة الشعب السوداني والطبقة السياسية بالبلاد بأجمعها.

وأكد نهار أن الحراك الذي أحدث التغيير في السودان حراك تراكمي شاركت فيه قوى سياسية ومدنية، مبيناً أنه ليس من الأخلاق أن يكون هذا قائماً لجهة معينة.

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وأشار إلى أن الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لم يستصحب رؤية الحركات المسلحة .

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الخطوات الآن في أديس أبابا يمكن أن تقرب وجهات النظر حتى داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، لافتاً إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات في زيادة التشاور مع كل القوى السياسية، قائلاً إن هذا مستقبل وطن وليس كياناً سياسياً معيناً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)