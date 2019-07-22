السودان: شروط جديدة لتصدير الماشية

التاريخ: 22-يوليو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم “الإثنين”، قراراً بتقييد إستخراج شهادات صادر الماشية . وأشترط القرار بحسب سونا – الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان حتى تتمكن الجهات المعنية من تصدير الماشية إلى الخارج. Advertisements ويأتي القرار بعد شكاوي من شعبة مُصدري الماشية بوجود شركات وهمية دخلت في مجال الصادر خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن أنها لا تعمل على إعادة حصائل الصادر إلى خزينة بنك السودان ما يفقد البلاد موارد كبيرة من النقد الأجنبي. وبلغت عائدات صادر الثروة الحيوانية خلال العام الماضي ، مليار دولار وفقاً لتقارير حكومية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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