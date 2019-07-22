الاحتلال الإسرائيلي يهدم عشرات المنازل بوادي حمص

الخليج 365:

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص، في بلدة صور باهر، بالقدس المحتلة، بعد إعلان البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها.

واقتحمت شرطة الاحتلال، معززة بوحدات خاصة، الحي وحاصرته، ونقلت المئات من الأهالي وزرعت ديناميت بمنازلهم، ونفذت عمليات هدم طالت، خلال ساعات الصباح الأولى، 4 بنايات سكنية، ومنزلا في الحي، تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني.

وانقضت، الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية للسكان لهدم منازلهم بأيديهم بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري، كما رفضت المحكمة التماسا، الأحد، قدمه فريق الدفاع عن القرية.

وأوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، “حمادة حمادة”، والذي اعتلت قوات الاحتلال منزله استعدادا لهدمه، أن “قوات الاحتلال تمنع أي إنسان من الاقتراب من الحي”.

ولفت، في تصريحات إعلامية، إلى “انتشار أكثر من 1500 جندي من أفراد جيش الاحتلال حول المنطقة، والتي رافقها حشد العديد من آليات الهدم”، مضيفا أن “جيش الاحتلال يعتلي أسطح المنازل ويتواجد في الساحات الخارجية لبيوت المواطنين، كما يمنع خروج أو دخول أي شخص من بيته”.

وأشار “حمادة” إلى أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء.

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وأكد أن البنايات تقع في منطقة مصنفة “أ” خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

وكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، “وليد عساف”، أن أعمال الهدم الجارية “تعد الأكبر منذ عام 1967، وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا تمت سيليها مرحلة أخرى تشمل نحو 225″، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لم يصدر قرارا بذلك”.

ونوه، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها “تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم، وعدم تواصلها مع الضفة الغربية المحتلة”.

يذكر أن أهالي وادي الحمص تقدموا عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري، في 23 يونيو/حزيران 2002، في عهد رئيس الوزراء الأسبق “أرئيل شارون”.

وهو جدار طويل بنته سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، قرب الخط الأخضر، بحجة منع دخول الفلسطينيين إلى (إسرائيل) أو المستوطنات القريبة، فيما يقول الفلسطينيون إنه محاولة لإعاقة حياتهم واحتلال المزيد من أراضي الضفة.