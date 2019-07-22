في النصف الأول من 2019 يتضاعف أعداد السياح السعوديين في لبنان

الخليج 365:

شهدت السياحة في لبنان، ارتفاعًا ملحوظًا للسياح السعوديين، وصل إلى نسبة 100%، وفق وزير السياحة اللبناني؛ “أواديس كيدانيان”.

وأوضح “كيدانيان”، في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياض” السعودية، الأحد، أن أعدد السائحين السعوديين القادمين للبنان في النصف الأول من 2019 بلغ 45 ألفا، مقابل 23 ألف، خلال النصف الأول من 2018.

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ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد إلغاء التحذيرات بشأن سفر السعوديين إلى لبنان، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح العرب والخليجيين عموماً للبنان.

يذكر أن سفارة المملكة في بيروت كانت قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، رفع التحذير الذي كانت قد أصدرته في عام 2016، وطالبت خلاله المواطنين بعدم السفر إلى لبنان.

وبينت السفارة أن قرار الرفع جاء بعد انتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة لإصداره، مشيرة إلى أن الرياض تلقت تطمينات من الحكومة اللبنانية حول استقرار الأوضاع الأمنية.