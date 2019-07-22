اشتباكات عنيفة غرب أفغانستان ادت الي 28 قتيلا وجريحا

الخليج 365:

قال المتحدث باسم شرطة مقاطعة فرح غربي أفغانستان، محب الله محب، اليوم الاثنين، إن 16 شخصا، من بينهم 12 مسلحا وأربعة من رجال الشرطة قتلوا جراء اندلاع معركة في المقاطعة يوم الأحد.

ووفقا لوكالة “شينخوا” أضاف محب أن المعركة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس بعد أن اقتحم مسلحون بعض نقاط التفتيش الأمنية في منطقتي دار آباد وحيدر خولي خارج مدينة فرح عاصمة المقاطعة ما أسفر عن اندلاع معارك شديدة.

وأوضح أن الاشتباكات أدت إلى مصرع 16 شخصا، من بينهم 12 مسلحا وأربعة من رجال الشرطة، بالإضافة إلى إصابة تسعة مسلحين آخرين وثلاثة من أفراد الأمن.

ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.