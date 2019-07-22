اختطاف 4 أتراك في ولاية إلورين النيجيرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقدم مسلحون نيجيريون على اختطاف أربعة أتراك في ولاية إلورين النيجيرية، بعد أسبوع واحد من اختطاف أفراد من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي قبالة سواحل نيجيريا.

وأوضحت وكالة الأناضول أنه “بحسب معلومات حصلت عليها، فإن عملية الاختطاف تمت في حدود الساعة العاشرة مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي لنيجيريا”، مشيرة إلى أن “الهدف من عملية الاختطاف تحصيل الفدية من المختطفين”.

وكان أقد ُطلق سراح وزير المالية النيجيري في حكومة ولاية زمفارا الذي خطفه مسلحون مع اثنين من معاونيه جنوب شرق نيجيريا فيما قتلوا نائبه في حوادث أصبحت رائجة في البلاد للحصول على فدية مالية فدية مالية.