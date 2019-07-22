قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن نحو 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.
وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.
وقال ماكرون للصحفيين "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".
وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: دول الاتحاد الأوروبى تتفق على آلية جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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