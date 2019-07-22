ترامب: لدي خطة لتحقيق النصر في حرب أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الاثنين،إنه يملك خطة لتحقيق النصر في حرب أفغانستان خلال أسبوع واحد فقط.
وأضاف قائلا: "و لكنني لا أرغب في قتل ملايين الأفغان".
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