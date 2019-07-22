وزير بريطاني يستقيل تحت "السحابة السوداء" للخروج من الاتحاد الأوروبي‎

استقال اليوم الإثنين، وزير بريطاني دأب انتقاد بوريس جونسون الذي يفترض أن يشغل منصب رئيس الوزراء، والذي تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بغير اتفاق، وذلك في أحدث استقالة قبل وصول جونسون إلى المنصب.

وتبرز استقالة ”ألان دنكان“، الوزير بوزارة الخارجية، قوة المشاعر المناوئة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق داخل حزب المحافظين الحاكم والبرلمان، وهو الخروج الذي تقول شركات بريطانية كثيرة إنه ”سيكون كارثيا على الاقتصاد“.

وقال دنكان في خطاب استقالته إلى رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، ”من المأساوي أنه في اللحظة التي كان بوسعنا أن نصبح فيها القوة المهيمنة فكريًا وسياسيًا في عموم أوروبا وما وراءها، صار علينا أن نقضي كل يوم ونحن نعمل تحت السحابة السوداء للخروج من الاتحاد الأوروبي“.

وتأتي استقالة دنكان بعد استقالة وزيرة الثقافة مارجوت جيمس الأسبوع الماضي، وقولها وقتذاك ”إنه لا يمكن تصديق وعد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع التكتل الأوروبي يجعل الخروج سلسًا“.

وقال فيليب هاموند، وزير المالية أمس الأحد أيضًا، إنه سيستقيل قبل أن يقيله جونسون عندما يشغل المنصب وتعهد بالكفاح مع آخرين في البرلمان لمنع تمزق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا.