الأمن ينفي مقتل مواطن بـ "الدلنج" ويتهم لجنة الأطباء بالكذب والتضليل

نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضلوعه في تعزيب ومقتل مواطن بمكاتبه بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، بحسب ما جاء في بيان للجنة أطباء السودان المركزية، متهماً إياها بتعمد تشويه صورته.

وقال الجهاز في بيان ، إن الغرض الذي أطلقته لجنة الأطباء المركزية من هذا الإفتراض الكاذب وهو أن ممارسات الجهاز مازالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية.”

وأضاف “ينفي جهاز الأمن و المخابرات الوطني صحة ماجاء في بيان لجنة الأطباء المزعومة ويؤكد أن المذكور في البيان “حسن شرف الدين” هو ليس مواطناً مدنياً و إنما نظامي يتبع لقوة نظامية معروفة وأنه لم يكن معتقلاً بمكاتب الجهاز بالدلنج ولا علاقة للجهاز به.”

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وأشار الى أن البيان الصادر عن لجنة الأطباء المركزية يثبت حجم الإستهداف الذي يتعرض له الجهاز و الكذب الممنهج الذي يتم من خلاله تضليل الرأي العام و بث الشائعات و تمرير الأجندات السياسية الرخيصة لضرب أمن و إستقرار الوطن عبر إستهداف منظومته الأمنية.

وأكد الجهاز بانه يحتفظ بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحسم هذه الأنشطة السالبة و المضرة و التي إتخذتها مثل هذه الواجهة الحزبية وسيلة لخدمة أجندات لن تخدمها الحقيقة و إنما يخدمها الكذب.

وترحم الجهاز في بيانه على المرحوم وسأل الله له الرحمة و المغفرة و أن يلهم أهله و ذويه و زملائه الصبر و حسن العزاء.