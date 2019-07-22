المجلس القومي للتدريب يعقد اجتماعه الأول

التأم اليوم بالأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب الاجتماع الأول لسنة 2019م للمجلس بحضور وزير العمل والإصلاح الإداري والموارد البشرية المكلف ووكيل وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات ووكيل وزارة الخارجية بالإنابة ووكيل وزارة الصحة الاتحادية ووكيل وزارة الزراعة ووكيل ديوان الحكم الاتحادي وممثل أصحاب العمل وممثل لشركة دال وممثلي إدارات المجلس القومي للتدريب والاتحاد العام لنقابات عمال السودان.

وقال الدكتور أحمد الطيب السماني الأمين العام للمجلس إن انعقاد المجلس في هذه الفترة بصفة عامة في السودان يجيء ليسهم في عملية التدريب لأن السودان الآن يتوجه لمرحلة البناء والتعمير مشيرا إلى أن المجلس يضم في عضويته أكثر من عشرين عضواً يمثلون وكلاء الوزارات والقطاع الخاص والجامعات واتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد أصحاب العمل والمراكز البحثية ممثلة في جامعة الخرطوم والقطاع الخاص ممثل في شركة دال.

وناقش الاجتماع سبعة بنود أول بند كان كيفية استخلاص مؤشرات لتوجيه العملية التدريبية في السودان خلال المرحلة القادمة، كما ناقش الاجتماع مقترح الهيكل الجديد بدلاً عن القديم الذي وجب تغييره نسبة للتغيير الشامل الذي حدث في العملية التدريبية داخلياً وخارجياً وتمت إجازته من قبل المجلس القومي للتدريب إلى حين إجازته من مجلس الوزراء، كما استعرض الاجتماع ربط الترقي بالتدريب وفقاً للقرار 150 لسنة 2018 مشيراً إلى أن تكون هنالك حقيبة تدريبية للقرار 150 تكون في شكل كتاب، كما ناقش الاجتماع كيفية إصدار قانون جديد للتدريب ليواكب التطور في البلاد ليسهم في العملية التدريبية والتنمية

وثمن المجتمعون الجهد الكبير الذي يقوم به المجلس وخاصة في تغيير الوضع للتدريب بالولايات مؤكدين على رفع الإنتاج والإنتاجية بالتدريب وتأهيل المجالس المهنية والاهتمام بها في مختلف الولايات منادين بتطوير مراكز التدريب لتكون جزءا من آليات التدريب، وأكد المجتمعون على التنسيق بين المجلس والمؤسسات في تنفيذ وتنظيم وضع الخطة بالتركيز على المنظمات الإقليمية وأن يشمل التدريب على التكنلوجيا لدخولها في كل البرامج ووجه المجتمعون المجلس بالتركيز على الشباب والخريجين في التدريب في المركز والولايات وكل ولاية حسب ميزاتها واحتياجاتها.