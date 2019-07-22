رئيس المجلس العسكري يصدر قرارات بشان تصدير الماشية الى الخارج

أصدر رئيس المجلس العسكري، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين قرارين بتقييد إستخراج شهادات صادر ذكور المواشي، بكل أنواعها، ووقف تصدير الاناث الى خارج البلاد، الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان.

ودعا البرهان الجهات المختصة وضع هذا القرارين موضع التنفيذ، على ان يسري من تاريخ توقيعه اليوم.

والغى البرهان قرارات دستوري ووزارية سابقة ذات صلة بالسماح او التصريح بتصير إناث المواشي السودانية بكل انواعها الي الخارج السودان (ضأن/ ماعز/ إبل /أبقار).