روسيا تبحث مع المجلس العسكري تطورات الأوضاع بالبلاد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، يوم الإثنين، دعم بلاده للاتفاقات التي وقعتها الأطراف السودانية، والرامية لتحقيق استقرار الأوضاع، والتأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية، وحل كل الخلافات السياسية.

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وبحث ميخائيل يوم الإثنين، مع رئيس اللجنة الاجتماعية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول طيار صلاح عبدالخالق، الاتفاق الذي وقعه المجلس و”المعارضة”. وقالت وزارة الخارجية الروسية – في بيان بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – إنه جرى خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير السودان في (موسكو) نادر يوسف بابكر، مناقشة آخر التطورات في السودان، في سياق الاتفاقية التي وقعت

يوم الإثنين الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، والمعارضة المدنية، التي تمثلها قوى الحرية والتغيير، حول تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة.

وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي أكد دعمه للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتي تستهدف ضمان الاستقرار للأوضاع في السودان في أقرب وقت ممكن، وكذا التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل الخلافات السياسية الداخلية، أساس لحوار وطني واسع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)