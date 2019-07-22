أثار فيديو حفيظة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من الثوار تظهر فيه مجموعة من الشباب في احتفال مقام داخل احدى القاعات المغلقة وهم يتفاعلون مع احدى الاناشيد الجهادية التي كان يرددها منسوبو النظام البائد للمؤتمر الوطني حيث كان المحتفلون من الشباب يرددون الانشودة الجهادية التي تقول كلماتها :
هون هون اسلامية بس
ربك يهون اسلامية بس
الدبابين اسلامية بس
عايدين عايدين
لحماية الدين اسلامية بس
وأشار ناشروا الفيديو الى ان المحتفلين ينتمون الى كتائب الظل التي تحدث عنها رموز النظام السابق حيث كتب موضحا( كتائب علي عثمان تظهر للعلن وتعلن عن نفسها ديل ياهم الكتلو اولادنا ارصدوهم وعرفوهم واحد واحد) بينما حذر اخرون من الانسياق وراء الفتن بشر مثل هذه الاخبار حيث قال :(انتبهو للجداد الاكترونى نحنا قطعنا مشوارنا خلاص ما تتنتبهو للفتن و الله اكبر على الاعداء وهداك الشارع العندو راى اليطلع عشان يعرف حاجه) وذكر معلق اخر (هتاف قديم وليست مفهوم لي من ينتمون في الحقيقيه او متي هل الشئ ؟؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ظهور كتائب علي عثمان المتهمة بقتل الثوار وهم ينشدون (عايدين عايدين ..اسلامية بس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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