عاجل.. برشلونة يتخذ أولى خطواته للحفاظ على ميسي

ذكرت مصادر شبكة "ESPN" الإسبانية، أن نادي برشلونة يستعد لبدء المحادثات مع النج الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ويتبقى سنتان على عقد ميسي مع برشلونة لكن الإدارة تريد أن يستمر الأرجنتيني حتى بعد 2021 وسيكون هذا العقد العاشر الذي يوقعه مع الكتالونيين منذ أول صفقة احترافية له في عام 2004.

وسيقود رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو المفاوضات مع والد ميسي، والذي يعمل أيضًا وكيلًا له، وهناك بند في عقد ميسي بتمديد الشروط لمدة 12 شهرًا إضافيًا حتى عام 2022، لكن بارتوميو حريص على التوصل إلى اتفاق جديد تمامًا لربطه بالنادي لمدة 4 سنوات أخرى.

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ويدرك بارتوميو أن اهتمامات ميسي الرئيسية ليست فقط المالية ويأمل أن يقدم له أفضل تشكيلة ممكنة مع استمرار برشلونة في البحث عن أول لقب له في دوري أبطال أوروبا والغائب منذ عام 2015.

وأخبر رئيس برشلونة شبكة "ESPN" في مقابلة أجريت معه في أبريل أنه يعتزم منح ميسي عقدًا مدى الحياة في مرحلة ما على الرغم من انتهاء ولايته في عام 2021، وتم تجديد عقد ميسي آخر مرة في عام 2017.

وأعلن النادي وقتها تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني في يونيو، حيث تخطى والد ميسي شروط الاتفاقية قبل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان بمبلغ قياسي، لكن لم يوقع العقد في نهاية المطاف حتى نوفمبر.