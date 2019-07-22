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ضحايا فيضانات الهند ونيبال وبنغلاديش تتجاوز الـ300 قتيل

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شهاب محمد - الخرطوم - ضحايا فيضانات الهند ونيبال وبنغلاديش تتجاوز الـ300 قتيل

الخليج 365:

تجاوزت حصيلة قتلى الفيضانات العارمة والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها نيبال والهند وبنغلاديش الـ300 شخص.

وأكد مسؤولون في شرق الهند اليوم الاثنين أن 100 وشخصين على الأقل لقوا مصرعهم جراء الأمطار والفيضانات التي اجتاحت قبل أسبوع ولاية بهار، بالإضافة إلى 60 قتيلا وملايين النازحين في ولاية آسام قرب حدود بنغلاديش.

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وفي بنغلاديش سجلت السلطات 47 حالة وفاة على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لا يزال 120 شخصا على الأقل في عداد المفقودين ويعتقد أنهم راحوا ضحية للفيضان في نيبال.

وجاء ذلك في وقت تنخفض فيه كثافة الأمطار المتواصلة في المنطقة، مع بدء انخفاض مستوى المياه في الأنهار.

المصدر: “رويترز”

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