وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تجسس أمريكية واعتقال 17 جاسوساً

الخليج 365:

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة تجسس أمريكية واعتقال 17 جاسوساً.

وأوضح المدير العام لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه ثاني ضربة كبيرة لجهاز التجسس الأمريكي، مؤكداً اعتقال 17 جاسوساً مدرباً من قبل ” السي آي أيه ” الأمريكية.

وقال: إن الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها.

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وأضاف أن البعض قد خدع من قبل وكالة الـ ( سي آي ايه) بمنحه تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية.

وأوضح: أن (سي آي ايه) بادرت إلى تأسيس شركات مزيفة بهدف التجسس تحت وعود توفير فرص عمل أو تأمين معدات من خارج البلاد.

وأشار إلى اتصالات قام بها عملاء الـ (سي آي ايه) بالمواطنين الإيرانيين بعناوين دبلوماسية على هامش المؤتمرات العلمية في أوروبا وأفريقيا وآسيا حيث وجهوا دعوات لأعضاء الشبكة بالتعاون الاستخباري.