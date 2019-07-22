والي جنوب كردفان: التغيير الذي لا يأتي بالسلام لا معنى له

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي جنوب كردفان المكلف، اللواء ركن رشاد عبد الحميد، إن التغيير الذي لا يأتي بالسلام لا معنى له، ووصف الولاية بالعريقة في الثقافة والتراث، والزاخرة والعامرة بالموروثات الثقافية، ولظروف عدة لم تستطع إخراج تراثها للعالم، وأردف لدى مخاطبته أمس بقطاع الثقافة والإعلام التابع لوزارة التربية والتوجيه جلسة الاستماع الثقافية، الولاية آمنة ومستقرة وينقصها السلام ونعمل له، وأردف التغيير دون السلام لا يصبح تغييراً، متوقعاً إحلال السلام قبل الستة أشهر التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتحقيق السلام لتعم التنمية والخدمات الولاية.

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