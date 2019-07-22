(20) مليون جنيه خسائر مستشفى الخرطوم للعيون بسبب أحداث فض الاعتصام

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قدرت وزارة الصحة الاتحادية، خسائر مستشفى الخرطوم للعيون بسبب الأضرار التي طالتها إبان أحداث فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو؛ قدرتها بـ(20) مليون جنيه، في وقت وصف فيه وكيل وزارة الصحة د.سليمان ما تعرضت له مستشفى العيون بأنه تدمير كامل.

وقالبحسب صحيفة السوداني : “ولا جهاز واحد سليم مافي”. في السياق اعتبر وكيل وزارة الصحة، أيلولة مستشفى الخرطوم بالقرار غير المناسب وأنه قرار تم اتخاذه دون مشاورات ذوي الشأن والاختصاص وتم تكوين لجنة لمراجعة هذه القرارات، لافتاً إلى أنها اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)