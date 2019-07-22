“اليوناميد” تسلم 13 موقعاً من مقارها في دارفور

سلمت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “اليوناميد”، 13 موقعاً من مقارها إلى السلطات في الإقليم، وفقاً لقرار المجلس العسكري الانتقالي رقم (203)، وذلك للاستفادة منها واستغلالها في مشاريع مدنية.

والمواقع التي تم تسليمها، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، هي أربعة مواقع بكل من مدن ومناطق مليط وكورما وأم برو ومورني لإنشاء مستشفيات لخدمة المجتمع.

Advertisements

وسلمت البعثة ستة مواقع أخرى بمناطق السريف والجنينة وهبيلا وفوربرنقا وقريضة وبرام، للاستفادة منها في إنشاء كليات جامعية، وثلاثة مواقع بكل من تلس وعد الفرسان وماستيري لتصبح جامعات لخدمة سكان تلك المناطق.

وتبقت خمسة مواقع للبعثة في انتظار التسليم، وهي تقع في مناطق زمزم وشريعة ولابادو والضعين ومخجر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)