تناولها معًا يضر بالصحة.. احذر من تلك الفيتامينات

توصل باحثون من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد تجارب ودراسات استمرت سنوات عديدة، إلى أن تناول عدد من الفيتامينات مع بعضها بوقت واحد مضر بالصحة.

بينت نتائج أحد تلك الدراسات أنه لا يصح تناول الكالسيوم وفيتامين D معا في الوقت ذاته، لأن تناولهما معا يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 17 % إضافة إلى هذا وفقا للخبراء، العديد من المكملات البيولوجية لا تؤثر أبدا في القلب والأوعية الدموية، بل قد تكون ضارة بالجسم، وفقًا لـ "ميديك فورم".

يشير الباحثون إلى أن فئة محددة من الناس يمكنها تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية وفقط في حالات خاصة.

حلل فريق الباحثين برئاسة الدكتور صافي خان من جامعة غرب فيرجينيا تركيبة وفعالية 16 مكملا بيولوجيا وفيتامينا، وظهر أنها عديمة الفائدة.

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كما اتضح لفريق البحث، أن الناس بتناولهم الكالسيوم وفيتامين D معا يسرعون في تطور أمراض مثل الجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، هذه الفيتامينات قادرة على تشكيل لويحات تصلب الشرايين، وإذا تم تناولها على انفراد فلن تكون لها أي فائدة للجسم.

كما أثبت الباحثون عدم وجود أي فائدة لحمية المتوسط الغنية بالأسماك والأغذية النباتية، مشيرين إلى أن الحمية الغذائية القليلة الملوحة فقط هي التي تخفض من خطر الموت المبكر.

وأخيرا توصل الباحثون إلى استنتاج مخيب للآمال، لا يوجد فيتامين أو مكمل بيولوجي يمكنه تحسين الصحة وتخفيض خطر الموت المبكر.