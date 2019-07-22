خوان ماتا يكشف عن مستقبل بوجبا

أكد النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن زميله بول بوجبا، هو لاعب مذهل وشخص طيب جدًا جدًا، حيث يجمع الجميع وله تأثير إيجابي عليهم.
وأضاف ماتا في تصريحاته اليوم على هامش المعسكر التحضيري للشياطين الحمر: "أعتقد أن بوجبا سعيد هنا ولكن لا يمكنني الحديث نيابة عنه. أرجو أن يبقى".
وواصل ماتا: "أنا سعيد بتجديد عقدي مع النادي، أنا فخور لكوني لاعبًا لمانشستر يونايتد وأحلم بالفوز ببطولة كبيرة مع النادي وأحتفل بها مع الجماهير لأنها تستحق ذلك، لا أطيق انتظار تلك اللحظة".
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