"أبو الغيط" ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي يترأسان الإجتماع الأعلى للتعاون

ترأس السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أعمال الإجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي عقد اليوم الاثنين في أديس أبابا، بمشاركة كبار مسئولي الجانبين، والذي يمثل الآلية الأعلى للتنسيق السياسي بين المنظمتين والإطار الأوسع للتشاور فيما بينهما حول مجمل أوجه التعاون المنبثقة عن الشراكة العربية الأفريقية.

وشهد الإجتماع إتفاقاً بين أبو الغيط وفقي حول جملة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك والعمل التكاملي بين الجامعة والإتحاد الأفريقي فيما يخص معالجة الأزمات والتحديات الأمنية في المنطقتين العربية والأفريقية، وخاصة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ومساندة عملية الإنتقال الديمقراطي في السودان، وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار في الصومال، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب في منطقة بحيرة تشاد والساحل، والتصدي لكل ما يهدد الأمن والإستقرار في الفضاء العربي الأفريقي المشترك.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجانبين تباحثا أيضاً حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، إذ عبر أبو الغيط عن تقديره العالي للمواقف الثابتة التي يتبناها موسى فقي والإتحاد الأفريقي دعماً لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأثنى في هذا الصدد على التنسيق المتقدم القائم بين الجامعة والإتحاد دفاعاً عن القضية الفلسطينية ومحددات التسوية المبنية على حل الدولتين وخاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.

أضاف المصدر أن الإجتماع تركز في جانب كبير منه على مناقشة سبل تفعيل وإستكمال تنفيذ مختلف البرامج وأطر التعاون التي تجمع بين العالم العربي وأفريقيا، وخاصة فيما يتصل ببلورة خطة العمل المشتركة التي ترمي إلى الإرتقاء بمستوى الشراكة العربية الأفريقية والتي ستحدد جملة من مجالات التعاون والمشروعات والأنشطة المشتركة بين الجانبين على الأصعدة السياسية والإقتصادية والتجارية والإجتماعية والثقافية، والتي يجري التحضير لعرضها على وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية، تمهيداً لرفعها للقادة والرؤساء العرب والأفارقة خلال القمة العربية الأفريقية المقبلة – والتي ستكون الخامسة من نوعها منذ تأسيس الشراكة العربية عام 1977 – في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم.

وذكر المصدر أن أبو الغيط ثمن عالياً علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي، وجدد إلتزامه بالعمل على تطوير هذه الشراكة في كل ما شأنه أن يخدم الأهداف المشتركة للمنظمتين ويصب في صالح الدول والشعوب العربية والأفريقية؛ وإتفق أبو الغيط وموسى فقي في هذا السياق على تحديث إتفاقية التعاون الرسمية بين الجامعة والإتحاد الموقعة عام 2007 لتؤسس لمزيد من آليات التنسيق والتكامل المؤسسية بينهما، كما إتفقا على عقد الإجتماع العام القادم للتعاون بين المنظمتين تحت رئاستهما المشتركة بالقاهرة في منتصف عام 2020 .