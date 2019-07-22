عودة السفير الألماني إلى فنزويلا بعد أربعة أشهر ونصف من المغادرة

تقول الحكومة الألمانية إن سفير البلاد لدى فنزويلا عاد إلى كاراكاس، بعد أربعة أشهر ونصف من أمره السلطات الفنزويلية بالمغادرة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية راينر بريول اليوم الاثنين بأن السفير دانييل كرينر عاد إلى فنزويلا يوم السبت. فنزويلا سبق أن سحبت تصنيفها من كرينر كشخص غير مرغوب فيه.

استقبل كريينر وبعض الدبلوماسيين الآخرين زعيم المعارضة خوان غايدو، الذي تعترف به ألمانيا والعديد من الدول الأخرى كرئيس مؤقت لفنزويلا، عندما عاد إلى فنزويلا من رحلة إلى الخارج في أوائل مارس. أمرته الحكومة بالمغادرة وقالت ألمانيا إنها ستعيده إلى برلين لإجراء مشاورات.

شدد بريول على أن "موقفنا السياسي من قضية فنزويلا لم يتغير"، وقال إن غايدو يريد عودة كرينر.