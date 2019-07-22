بوجبا يكشف عن لاعبه المثالي

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن اللاعب الذي يراه مثاليًا في مجل الكرة القدم.
وقال بوجبا في تصريحات صحفية: "من أراد أن يصبح لاعبًا كبيرًا فليحذو حذو خوان ماتا".
وأعلن مانشستر يونايتد يوم الأربعاء الماضي، عن تجديد لاعب الوسط خوان ماتا عقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستمر في ملعب أولد ترافورد حتى يونيو 2021.
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