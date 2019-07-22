شاف غواصة فرنسية مفقودة في عام 1968 قبالة الساحل الجنوبي

أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الاثنين أن حطام غواصة فرنسية أبلغ عن فقده منذ أكثر من خمسة عقود تم اكتشافه قبالة ميناء تولون بجنوب فرنسا.

وكتب بارلي على تويتر: "لقد وجدنا للتو منيرفا، إنه نجاح وإغاثة وفن فني".

وأضافت "أفكر في العائلات التي انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة".

ووفقًا لقناة BFMTV الإخبارية، اكتشف "Seabed Constructor"، وهو قارب تابع لشركة أوشن إنفينيتي الأمريكية الخاصة، مينيرف 45 كم من تولون على عمق 2370 متر.

Advertisements

كما فقدت غواصة "Minerve" قبالة الساحل الجنوبي لفرنسا على متنها 52 بحارًا في 17 يناير 1968.

ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق العديد من عمليات البحث، لكن لم يتم العثور على الحطام.

وسبب الحادث لا يزال مجهولا.