وكتب بارلي على تويتر: "لقد وجدنا للتو منيرفا، إنه نجاح وإغاثة وفن فني".
وأضافت "أفكر في العائلات التي انتظرت هذه اللحظة لفترة طويلة".
ووفقًا لقناة BFMTV الإخبارية، اكتشف "Seabed Constructor"، وهو قارب تابع لشركة أوشن إنفينيتي الأمريكية الخاصة، مينيرف 45 كم من تولون على عمق 2370 متر.
كما فقدت غواصة "Minerve" قبالة الساحل الجنوبي لفرنسا على متنها 52 بحارًا في 17 يناير 1968.
ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق العديد من عمليات البحث، لكن لم يتم العثور على الحطام.
وسبب الحادث لا يزال مجهولا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاف غواصة فرنسية مفقودة في عام 1968 قبالة الساحل الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.