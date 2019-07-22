أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن هدم إسرائيل لمبان فلسطينية في القدس يتناقض مع القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش: "سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي".
وأضافت "نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري"، مشيرة إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة "أ" و"ب" من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقاً لاتفاقيات أوسلو.
وشرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، وترجع إسرائيل الهدم لأسباب أمنية بزعم أن المباني مقامة بالقرب جداً من السياج الذي بنته حول الضفة الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل للمباني الفلسطينية.. ويؤكد: "غير قانوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.