وزارة البنية التحتية: تنفيذ مخططات سكنية جديدة بمدينة الفاشر

أعلن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور المهندس الماحي الشيخ محمد عن تنفيذ المخططات السكنية شمال وجنوب وغرب مدينة الفاشر وذلك في اطار الجهود المبذولة لتوفير السكن للمواطنين. وقال خلال ترؤسه الاجتماع الموسع مع مديري الادارات المتخصصة ورؤساء الاقسام والذى انعقد اليوم بمقر الوزارة بالفاشر إن العمل جار الآن في التصاميم الهندسية والتخطيطة بتلك المخططات بغية بدء اجراءات سحب القرعة للمستحقين. وجدد المهندس الشيخ حرص وزارته علي تنفيذ المخططات السكنية بمدينة الفاشر في الايام المقبلة. Advertisements وكان الاجتماع قد بحث الخطة التي تعتزم الوزارة تنفيذها حول المخططات السكنية بشمال وجنوب وغرب مدينة الفاشر. وشدد مديرو الادارات علي ضرورة مضاعفة الجهود وتسارع الخطي حتي يتسني للمواطنين المستحقين من سحب القرعة وفق اللوائح والإجراءات التخطيطية.

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